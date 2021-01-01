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أول يوم في 2021.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

12:08 م الجمعة 01 يناير 2021
أول يوم في 2021.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفي أول أيام العام الجديد 2021، سجل سعر الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح كيلو البطاطس اليوم الجمعة، بين 1.25 و2.25 جنيه، وكيلو البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، وكيلو الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات الطماطم البطاطس الكوسة السنة الجديدة 2021

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