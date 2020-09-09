"تمويلي" تطلق أول برنامج ذكاء اصطناعي بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر

كتبت- منال المصري:

قالت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أطلقت أول برنامج ذكاء اصطناعي في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة ميركيو المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي، إن هذه الخطوة جاءت متواكبة مع التوقعات الخاصة باحتلال مصر المركز التاسع عالميا في استخدام الذكاء الاصطناعي نسبة للناتج القومي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضح أبو العزم، أن شركته أصبحت تتيح خدمة المساعد المالي الافتراضي "شات بوت" الإلكترونية لعملائها، والتي تتيح لهم سهولة التواصل مع الشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع عبر برنامج مدرب على فهم اللغة البشرية، والإجابة على كل تساؤلات العملاء.

وذكر أبو العزم أنه عند استخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بشركة تمويلي سواء الموقع الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي سيجد العملاء "فهيم" في انتظارهم مستعدا للإجابة على استفساراتهم النصية والصوتية بشأن تمويلي وخدماتها ومنتجاتها وفروعها.

كما سيجد العميل استقبال طلبات التمويل وتوفير معلومات تفصيلية عن طرق الدفع الإلكتروني مع تقديم كافة الإجابات بدقة معتمدا على أشكال مرئية جذابة، وفقا لأبو العزم.

وقال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، إنه "في ظل انتشار فيروس كورونا، حرصت تمويلي على تطوير خدماتها الإلكترونية، بات آخرها خدمة الشات بوت المساعد المالي الافتراضي تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وتيسيراً لتعاملات عملائها الحاليين والجدد".

وبحسب خورشيد، "تعتمد خدمة الشات بوت المساعد المالي الافتراضي من تمويلي على أحدث الحلول المقدمة من شركة ميركيو للذكاء الاصطناعي، الرائدة في مجال تطوير روبوت الدردشة التفاعلي "شات بوت" من خلال المحادثات النصية والصوتية، وذلك لتسهيل سبل التواصل مع عملاء تمويلي على مدار الساعة".

وأضاف خورشيد، أن هذه الخطوة تأتي من جانب الشركة لمساعدة عملائها على اتخاذ القرارات المالية الصائبة بسرعة وسهولة.

وتابع أن هذه الخطوة جاءت مواكبة لاستراتيجية الدولة وخطط هيئة الرقابة المالية الرامية لتعميم الشمول المالي، والتحول الرقمي إلى جانب تلبية احتياجات عملاء الشركة، حيث أن ٥٦% من العملاء يفضلون التواصل باستخدام الرسائل عن الاتصال الهاتفي.

وأشار خورشيد إلى أن تمويلي تمتلك خطة متكاملة للتحول الرقمي تتضمن التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية وتقديم القروض الكترونياً.

وقال وليد غلوش، مؤسس شركة ميركيو، إن شركته أطلقت من قبل برنامج "سالي"، أول مساعد مالي افتراضي خاص ببطاقات الائتمان في مصر، للتعريف بجميع أنظمة بطاقات الائتمان.

وتابع غلوش، أن "سالي" قام بالرد على استفسارات ما يقرب من 350 ألف مستخدم بما يقارب ٥٠ مليون رسالة مع قدرته على سد الفجوة بين المؤسسات المالية ومستخدميه، عن طريق تغطية مختلف المواضيع الخاصة بمحو الأمية المالية وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية.

وشركة تمويلي مؤسسة غير مصرفية تأسست عام 2018 برأسمال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه لتمكين صغار رواد الأعمال والنساء والحرفيين بتمويل مشروعاتهم الصغيرة جداً ومتناهية الصغر.

ويساهم في رأسمال شركة تمويلي تحالف مكون من ثلاث شركات هي شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.