أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و70 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها.
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