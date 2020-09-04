تخفيف وزن المشغولات.. كيف يحرك تجار الذهب المبيعات مع قفزات الأسعار؟

كتبت- شيرين صلاح:

اتجه تجار الذهب في مصر إلى خفض أوزان المشغولات الذهبية بالمحلات، خلال الفترة الماضية، في ظل قفزات المعدن الأصفر بالبورصات العالمية، بحسب ما ذكره تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تحركات حداة منذ أزمة كورونا، وسط حالات متناقضة من التفاؤل والتشاؤم بين المستثمرين على مستوى العالم دفعتهم لتغيرات سريعة في قراراتهم الاستثمارية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن تجار الذهب خلال فترة قفزات الذهب بالأسواق لجأوا إلى خفض أوزان المشغولات الذهبية من خواتم، ودبل، وانسيالات للمساعدة على تحريك السوق.

ووفقا لقول نجيب، فإن مع ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق يحدث ركودا بحركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن المضطرين فقط يقبلون على الشراء خلال فترة صعود الأسعار، "على سبيل المثال مناسبات الزفاف والخطوبات".

وهو ما اتفق معه ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن التجار خلال هذا العام ومع القفزات الكبيرة في الذهب بالأسواق، قرروا خفض أوزان الكثير من المشغولات الذهبية التي يقبل الزبائن على شرائها.

وأضاف فرج، أنه على سيبل المثال أوزان الدبل بالمحلات كانت تبدأ من 6 و7 جرامات تم تخفيف وزنها لتبدأ من 3 و4 جرامات.

وبحسب فرج، فإن تخفيف الأوزان جاء لمساعدة الزبائن المقبلين على الزواج أكثر، " اللي بيشتري طقم ذهب على سبيل المثال حاليا ممكن يوزن 30 أو 40 جراما على عكس السابق كان أعلى من هذا الوزن".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة إلى 850 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971.4 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيهًا.

ووصف التجار حركة البيع والشراء بالسوق حاليا بالمتوسطة، آملين أن تعود الحركة كالسابق.

تحركات مثيرة لأسعار الذهب في مصر خلال أغسطس (جراف تفاعلي)