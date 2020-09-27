مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصات بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 10902 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 582.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين صافي العرب صافي بيع بقيمة بلغت 7.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 589.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.62% إلى مستوى 10911 نقطة.