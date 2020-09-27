أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصات بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:51 م الأحد 27 سبتمبر 2020
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصات بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 10902 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 582.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين صافي العرب صافي بيع بقيمة بلغت 7.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 589.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.62% إلى مستوى 10911 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يزور محطتي الإنزال برأس غارب والزعفرانة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102625

    عدد المصابين

  • 93531

    عدد المتعافين

  • 5853

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 32744522

    عدد المصابين

  • 24167549

    عدد المتعافين

  • 992914

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أراهن على المصريين.. 36 رسالة جديدة من السيسي للشعب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا