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الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يزور محطتي الإنزال برأس غارب والزعفرانة

03:01 م الأحد 27 سبتمبر 2020
الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يزور محطتي الإنزال برأس غارب والزعفرانة

عادل حامد

كتب- علاء حجاج:

تفقد عادل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، محطتي الإنزال في رأس غارب والزعفرانة وكذلك منفذ مبيعات رأس غارب، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير التي تنفذها الشركة لتحسين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان للشركة فإن الزيارة تأتي في إطار الدور الكبير الذي تؤديه المصرية للاتصالات في دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

وقال حامد إن الشركة تمتلك استراتيجية واضحة للحفاظ على موقعها الريادي كأول مشغل متكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، كما وجه حامد الشكر للعاملين بجميع مواقع الجمهورية على جهودهم المستمرة للإسراع من خطى التطوير والتحديث.

وكان حامد قد زار الأسبوع الماضي محطة الإنزال بسيدي كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بمحافظة الإسكندرية.

عادل حامد شركة المصرية للاتصالات محطة انزال رأس غارب

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