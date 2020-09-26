"المشاط" تلتقي سفير أوكرانيا لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيفهين ميكيتينكو، سفير جمهورية أوكرانيا بالقاهرة، لبحث انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين.

ويأتي ذلك، في إطار دور الوزارة لإدارة وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وقالت المشاط، إن اللقاء استعرض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون من خلال التركيز على القطاعات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع مثل الاستثمار والتجارة والسياحة والبترول والصناعة والبحث العلمي.

وأشادت الوزيرة، بالتنسيق الدائم مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لمتابعة التعاون المشترك والعلاقات الاقتصادية الثنائية، ومتابعة توصيات اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية التي عقدت خلال 2018، والتي تعتبر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة يتمتع فيها البلدان.

وأكدت المشاط على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية المشتركة، وحرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأوكرانية، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال السفير الأوكراني بالقاهرة، في البيان إن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع مصر بما يسهم في تعميق الشراكة بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.

ويذكر أنه خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط - مصر وهيئة ميناء أوديسا – أوكرانيا، وكذلك مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الإسكندرية - مصر وهيئة ميناء أوديسا – أوكراني.

وتسعى اللجنة لإيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما.

وتسعى الوزارة لزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التجارة، والصناعة، والصحة والدواء، والزراعة، والطاقة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب البيان.