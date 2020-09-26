منصة "لاكي" تضم 200 موقع للتجارة الإلكترونية ضمن خططها للتوسع في مصر

كتب - علاء حجاج:

قال ممتاز موسى، المدير التنفيذي لشركة لاكي ايجيبت المتخصصة في العروض والخصومات إن الشركة تمكنت من ضم نحو 200 موقع للتجارة الإلكترونية في قائمة عملائها، وذلك ضمن خطط الشركة للتوسع في مصر.

أضاف في بيان صحفي اليوم، إن الشركة ستبدأ التوسع بالأسواق الخارجية بشكل تدريجي خلال المراحل التالية حيث تتماشى خطة المنصة مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال نشر ثقافة التعامل اللانقدي والاعتماد على الدفع الإلكتروني بما يساهم في توطين الشمول المالي.

وكشف موسى أن إجمالي عدد مستخدمي موقع لاكي ايجيبت تخطى نحو 5 ملايين مستخدم منذ اطلاقه موضحاً أن الموقع وفر لهم أكثر من 100 مليون جنيه في صورة خصومات واسترجاع نقدي "الكاش باك".

وأضاف ممتاز موسى أن منصة لاكي ايجيبت تتعاون مع عدد من مواقع التجارة الإلكترونية البارزة بداخل وخارج مصر وعلى رأسها "جوميا" و"علي إكسبريس" و"بوكينج" و"امازون الإمارات والسعودية" و"سوق دوت كوم" .

وتوفر منصة لاكي ايجيبت امكانية استرداد نسبة تصل 50% من قيمة مشتريات الأونلاين على مختلف المواقع تصل قيمتها إلى ثلاثة آلاف جنيه حيث يتم تحويلها لمحفظة العملاء خلال 24 ساعة من تاريخ الشراء على أن يتم توفيرها في مدة تتراوح بين 45-90 يوما.

وتابع ممتاز موسى أن موقع لاكي luckyegypt.com يتيح للمستخدم استرداد الأموال من خلال عمليات الشراء أونلاين واستخدامه عن طريق 3 طرق وهي التحويل على الحساب البنكي أو عن طريق أمان أو استخدامه للشراء عبر تطبيق "لاكي" من العلامات التجارية المتوفرة به.

وأشار موسى إلى أن موقع لاكي ايجيبت يستهدف استغلال زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية خاصة بمجال التجارة الالكترونية الناتج عن أزمة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر ونمو ثقة المستهلكين في الشراء والدفع عبر الإنترنت.

يذكر أن موقع لاكي إيجيبت انطلقت أعماله في يونيو 2020 كجزء من تطبيق لاكي الخاص بالعروض والخصومات الذي جرى إطلاقه يناير 2019 لدعم مشتريات التجارة الالكترونية وتحفيز ودعم عمليات الشراء عبر الإنترنت بالعروض التسويقية المتميزة .