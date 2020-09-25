البلطي يرتفع 7 جنيهات.. أسعار الأسماك بسوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار الأسماك البلطي، بنحو 7 جنيهات للكيلو، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما انخفض السمك البوري جنيهين اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع، 7 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 21 و23 جنيها، مقابل 14 و16 جنيها، الجمعة الماضي.

ووفقا لأسعار اليوم الجمعة، سجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 42 و 48 جنيها، بانخفاض جنيهين مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراجع سعر كيلو الجمبرى 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.