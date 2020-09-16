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ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم بعد قفزتها 13 جنيها أمس؟

01:29 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم بعد قفزتها 13 جنيها أمس؟

أسعار الذهب

كتب- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السوق المحلي، عند مستواه أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 860 جنيها وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 737 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 983 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6880 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1959.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.1% إلى 1968.20 دولار، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب السوق المحلي غرفة القاهرة التجارية

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