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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

02:59 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10704 نقاط.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.88%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 24 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10620 نقطة.

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