أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور بالجملة، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

ووصل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و70 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و280 جنيها.