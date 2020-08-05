ارتفاع طفيف للبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء
10:26 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.08%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10628 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.44%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10620 نقطة.
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