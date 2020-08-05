ارتفاع طفيف للبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.08%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10628 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.44%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10620 نقطة.