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ارتفاع طفيف للبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

10:26 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
ارتفاع طفيف للبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.08%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10628 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.44%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10620 نقطة.

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