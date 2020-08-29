منها إصدار بطاقة تموين.. تعرف على 70 خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية

كتب- علاء حجاج:

بدأت بوابة مصر الرقمية التي تسمح للمواطنين بالحصول على نحو 70 خدمة حكومية إلكترونيًا، العمل تدريجيًا.

وتقدم بوابة مصر الرقمية الخدمات لـ 4 جهات وهي "التموين والمرور والتوثيق والمحاكم".

ويوضح مصراوي أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية وهي كالآتي:

خدمات التموين:

يمكن للمواطنين الحصول على عدة خدمات تابعة لوزارة التموين إلكترونيا مثل:

"إصدار بطاقة تموين جديدة - إصدار بدل فاقد - إصدار بدل تالف - تفعيل بطاقة التموين - فصل اجتماعي - ضم أفراد الأسرة - نقل من محافظة لأخرى".

خدمات التوثيق:

تتيح منصة مصر الرقمية الحصول على 10 خدمات خاصة بالتوثيق إلكترونيا وهي:

"استعلام عن سريان محرر مميكن - تحرير توكيل عام قضايا - تحرير توكيل عام رسمي - تحرير توكيل رسمي شامل - تحرير توكيل في الأمور الزوجية - تحرير إقرار بالشطب - تحرير بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية - تحرير إقرار رسمي- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق - اكتب محررك".

خدمات مركباتي:

يمكن للمواطنين الحصول على الخدمات الخاصة بالمركبات إلكترونيا مثل:

"تظلم على مخالفات رخص المركبة - سداد المخالفات أو التظلم والحصول على شهادة براءة ذمة - تجديد رخص المركبة - بدل تالف رخص المركبة- تحرير توثيق عقد بيع مركبة - تحرير توكيل بيع مركبة - تحرير توكيل إدارة مركبة - استعلام عن مخالفات رخصة مركبة - التأكد من صحة بيانات مركبة".

خدمات رخصي:

يمكن من خلال منصة بوابة مصر الرقمية الحصول على 5 خدمات خاصة بالرخص، مثل

" استعلام عن مخالفات رخص القيادة - تظلم على مخالفات رخص القيادة - سداد مخالفات رخص القيادة - إصدار بدل تالف رخص القيادة - إصدار بدل فاقد رخص القيادة".

خدمات المحاكم:

تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين خدمتين خاصين بالمحاكم، وهما "إقامة دعوى مدنية - تسجيل محامي".

ويمكنك الحصول على كافة الخدمات من خلال رابط بوابة مصر الرقمية هنا