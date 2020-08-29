تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر جرام الذهب، جنيها واحدا في السوق المحلي، اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 861 جنيهًا مقابل 862 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 738 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 984 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6888 جنيهًا.

وعالميا، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات مساء أمس على ارتفاع بنسبة 1.83%، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت الأوقية 1964.8 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات الأسبوع، لترتفع بقيمة 35.2 دولار للأوقية مقارنة بتعاملات الخميس.

واليومُ والغدُ عطلة رسمية في البورصات العالمية