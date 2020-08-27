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تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

11:10 ص الخميس 27 أغسطس 2020
تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 16و18 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و 48 جنيها، سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

أسعار الأسماك

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