ارتفاع الكابوريا والمكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 65 و75 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.
وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 110 جنيهات و 170 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 18 و21 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، و سعر كيلو السمك البوري بين 42 و 48 جنيها.
الخبر التالى:ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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