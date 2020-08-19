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"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء كلية للبترول بالبحر الأحمر

03:48 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء كلية للبترول بالبحر الأحمر

مجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن إنشاء كلية للبترول والتعدين بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم من الإجراءات للتنفيذ.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن إنشاء معهد لعلوم البرمجيات على غرار (M.I.T) بالولايات المتحدة الأمريكية، وطرح مبادرة مصرية لتعليم البرمجيات من خلال دبلومة أو برنامج مرحلي لتنمية مهارات البرمجة.

وقررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد، بشأن إنشاء فرع لإحدى كليات جامعة الأزهر للطالبات على قطعة أرض مساحتها 19 قيراط كائنة بناحية مدينة ههيا – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي، أيضا، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن تركيب جهاز قسطرة مخية للتدخل في عمليات الجلطات الخاصة بالمخ بجامعة أسيوط.

مجلس النواب إنشاء كلية للبترول البحر الأحمر

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