صروح للتطوير العقاري: 2.5 مليار جنيه مبيعات مشروع "انترادا" بالعاصمة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

قال هاني البنداري رئيس شركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة حققت مبيعات في مشروعها "انترادا" بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال سنتين فقط.

وأشار إلى أن المشروع تبلغ استثماراته حوالي 10 مليارات جنيه، وأنه يقع على مساحة 300.522 ألف متر مربع في قلب العاصمة الجديدة، ، ويضم أكثر من 3000 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها ما بين 120 إلى 220 متر مربع، تتنوع ما بين شقق ودوبلكس، بحسب البيان.

وقال البنداري خلال افتتاحه مركز مبيعات وخدمة عملاء الشركة الجديد، بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، إن أعمال التنفيذ بمشروع "انترادا" تسير بوتيرة متصاعدة، وإن الفترة المقبلة ستشهد رفع مستوى معدلات التنفيذ تماشيا مع خطة التعايش التي أقرتها الدولة مؤخرا.

وأضاف أن الشركة وقعت عقد أعمال مقاولات تنفيذ مرحلة الإنشاءات الأولى من الوحدات السكنية للمشروع بتكلفة تتعدى نصف مليار جنيه، من أصل مليار جنيه تم تخصيصها لتعاقدات تنفيذ أعمال مقاولات المشروع.

وأوضح البنداري أن مركز المبيعات الجديد يقدم تجربة بيعية مختلفة عبر وسائط تكنولوجية متعددة منها تطبيق المحاكاة الذي يمكن العملاء من الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بوحداتهم سواء من حيث الموقع أو الإطلالة، تجعلهم وكأنهم على أرض المشروع، بالإضافة لشاشة عملاقة تعرض أحدث أعمال الإنشاءات و تطورات أعمال التنفيذ أولا بأول.

كما راعى تصميم المركز تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الموصى بها من حيث مساحات التباعد وتوفير أدوات الوقاية من المطهرات وأقنعة الوجهة "الكمامات" وأدوات التعقيم لجميع الزوار، بحسب البيان.

وأشار إلى أن مركز المبيعات سيوفر نحو 50 فرصة عمل لـ 50 أسرة بما يمثل 250 شخصا مستفيدا.

يذكر أن "صروح" تأسست في مارس 2018 ولدى الشركة محفظة أراضي في العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحتها 320 ألف متر مربع، بحسب البيان.