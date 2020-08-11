وزير الاتصالات: قطعنا خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

كتب - علاء حجاج

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر خطت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بناء مصر الرقمية، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري الإقليمي العربي والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول مشروع نص توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للدول العربية، وتنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وتستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار يومين.

وأضاف طلعت أنه تم البدء في تنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات بهدف توفير المعرفة بالذكاء الاصطناعي لجميع فئات المجتمع، كما سيتم إطلاق برنامج شامل لتثقيف جميع موظفي الحكومة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي لجعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي منها الترجمة الآلية، والكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، وكذلك مشروع الحساب الدقيق لمياه الري اللازمة للزراعة والذي تم اختياره للعرض في نسخة هذا العام من منتدى باريس للسلام.

وأوضح طلعت أن مصر تبذل جهودا من أجل الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، بالإضافة إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي يحكم العلاقة بين مالكي البيانات والمستخدمين.

كما أثنى الوزير على جهود اليونسكو في السعي لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف أصحاب المصلحة للاتفاق على المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي من خلال إشراك جميع المناطق على قدم المساواة في هذه المداولات وعن طريق تشكيل فريق من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، وفقا للبيان.

وأوضح أنه تم إعداد نص توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من قبل فريق مكون من 24 خبيرا من الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم، والذين تم تعيينهم من قبل المدير العام لليونسكو في أوائل العام الجاري، وذلك تماشيا مع قرار المؤتمر العام الأربعين لليونسكو في نوفمبر الماضي.

وأشار الوزير إلى أنه تمت التوصية بطرح هذا النص على مختلف المعنيين على المستويات الوطنية والإقليمية لإبداء آراءهم ومن ثم تقديم النص إلى الدول الأعضاء في اليونسكو لاعتماده في المؤتمر خلال العام المقبل.

وأوضح أن هذا الاجتماع التشاوري الإقليمي يعد الوحيد من نوعه الذي يُعقد في المنطقة العربية، ويضم 30 مشاركا من مختلف الدول العربية يمثلون قطاعات ومجالات مختلفة كممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، والإعلام، والبحث العلمي، والفنون، والمنظمات غير الحكومية.

وذكر الوزير أن هذا التنوع يتيح الفرص لمشاركة وتبادل الخبرات في معالجة القضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.

يذكر أنه تم اختيار مصر لعضوية فريق العمل الاستشاري المكلف بمناقشة إعداد وثيقة تقنية دولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم ترشيح جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، كعضو في مجموعة الخبراء ومن ثم تم اختيارها نائب رئيس الفريق.