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أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر.. والجرام يهبط 11 جنيها

02:23 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر.. والجرام يهبط 11 جنيها

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط الجرام 11 جنيها دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بمستواه في الصباح.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت مع بداية تعاملات اليوم بنحو 13 جنيها، ليصل إجمالي الانخفاض حتى منتصف تعاملات اليوم بنحو 24 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 884 جنيهًا مقابل 895 جنيهًا، في الصباح

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 757 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 1010 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7072 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 48.2 دولارا بنسبة 2.38%، ليصل إلى 1979.14 دولار في الثانية عشرة و13 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

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