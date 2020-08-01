أسعار الذهب العالمية تحقق أكبر مكسب شهري لها منذ أربع سنوات

القاهرة- وكالات:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاتها الهائلة لتنهي تعاملات أمس مرتفعة 19.2 دولار للأوقية.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت أوقية الذهب 1975.8 دولار مرتفعة بنسبة 0.98% مقارنة بتعاملات أول أمس.

وبهذا يكون الذهب قد حقق أكبر مكسب شهري له منذ فبراير 2016.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.