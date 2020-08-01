أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

أسعار الذهب العالمية تحقق أكبر مكسب شهري لها منذ أربع سنوات

09:43 ص السبت 01 أغسطس 2020
أسعار الذهب العالمية تحقق أكبر مكسب شهري لها منذ أربع سنوات

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاتها الهائلة لتنهي تعاملات أمس مرتفعة 19.2 دولار للأوقية.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجلت أوقية الذهب 1975.8 دولار مرتفعة بنسبة 0.98% مقارنة بتعاملات أول أمس.

وبهذا يكون الذهب قد حقق أكبر مكسب شهري له منذ فبراير 2016.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في ثاني أيام عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17201277

    عدد المصابين

  • 10716271

    عدد المتعافين

  • 670454

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تفعيل قانون التصالح".. الحكومة تزيل "دور ونصف" مخالف بالتجمع الخامس (صور)