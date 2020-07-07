شركة منك للاستثمار العقاري تتوسع في غرب القاهرة والمناطق الساحلية

القاهرة- مصراوي:

قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة منك للاستثمار العقاري، إحدى شركات عائلة سلام، إن الشركة تعتزم إطلاق أكبر مشروعاتها الشهر المقبل في منطقة شرق القاهرة.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة تستهدف التوسع في منطقة غرب القاهرة والمناطق الساحلية.

قال سلام إن استثمارات الشركة المرصودة لمشروعاتها الحالية قيد التطوير والإنشاء تصل إلى 6 مليارات جنيه في الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف أن الشركة تعمل في سوق العقارات منذ عام 2016.

وعلق سلام على قطاع العقارات المصري قائلاً إنه "على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم كله والاقتصاد بصفة خاصة، إلا أن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي لم تتوقف لحيوية المنتج العقاري في دورة الحياة وأنه أفضل من قطاعات أخرى تأثرت بشدة".

وأضاف: "نحن نؤمن أن من رحم الأزمات تخلق الفرص ونرى أن قطاع العقارات لديه فرص كبيرة للنمو".

وأوضح أن شركة مِنكَ حرصت منذ بداية أزمة الكورونا على الإبقاء على جميع الموظفين والعاملين بالشركة ووضعت صحة وسلامة فريق العمل على رأس أولوياتها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمقر الشركة وجميع مواقع العمل.

جدير بالذكر أن شركة منكِ للاستثمار هي شركة مملوكة لعائلة السلام والتي يمتد تاريخها لأكثر من 80 عاماً في السوق المصري، ومن أبرز شركات ومشاريع العائلة أوليمبيك جروب بعلاماتها أوليمبيك إليكتريك وإيديال، وشركة بي تك أكبر سلسلة محلات أجهزة منزلية وإلكترونيات في مصر، والجامعات الكندية في مصر بفروعها الثلاثة، وشركة منلو المصنعة لمنتجات تانك و كولدير، وشركة وصلة لخدمات التعهيد، و كيدزينيا مصر رائد صناعة التعليم الترفيهي في العالم، و OCL للخدمات اللوجستية والأفق الزراعية، وInPack لصناعة مواد التعبئة والتغليف وغيرهم.