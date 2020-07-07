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البورصة تواصل التراجع مع نهاية تعاملات الثلاثاء

03:15 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
البورصة تواصل التراجع مع نهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11050 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.39%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 142.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، بينما تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 146.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.71% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 11087 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

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