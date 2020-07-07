عامر جروب تعلن البدء في تطوير أول نادي رياضي بمشروع بورسعيد

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت مجموعة عامر جروب، تعيين حسن العروسي رئيسا تنفيذيا لشركة بورتو للاستثمار الرياضي، التابعة لها، والبدء في تطوير نادي بمشروع بورسعيد كأول مشروع في مجال الأندية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم البدء في تطوير نادي بمشروع بورسعيد التابع للشركة عامر للتنمية السياحية كأول مشروع، على أن يتم الإعلان عن تطوير أندية اجتماعية رياضية تباعا فور تبلور رؤية كل منها.

والعروسي، له خبرة أكثر من 25 سنة في مجال الرياضة والنوادي، وشغل سابقا رئيس القطاع التنفيذي لقطاع الرياضة بشركة وادي دجلة، ومدير إدارة التطوير الإداري بشركة سوديك، وعضو مجلس إدارة والمشرف العام على قطاع الرياضة بنادي الجزيرة الرياضي.

وتعمل عامر القابضة في قطاعات الاستثمار العقاري والفندقي والمطاعم والخدمات والمراكز التجارية.