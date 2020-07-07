البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11061 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.81%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.68%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.71% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 11087 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.