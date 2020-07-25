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أبرز 6 دول تراجعت واردات مصر منها خلال أول 5 أشهر من العام (إنفوجرافيك)

02:27 م السبت 25 يوليه 2020
أبرز 6 دول تراجعت واردات مصر منها خلال أول 5 أشهر من العام (إنفوجرافيك)

سفينة شحن صينية

كتبت- ياسمين سليم:

هوت واردات مصر غير البترولية بنسبة 21.18%، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الجاري.

وبحسب بيانات أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي قيمة واردات مصر غير البترولية بلغت 23.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020 مقابل 29.85 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

ويأتي تراجع الواردات في ظل توقف حركة التجارة العالمية منذ منتصف مارس الماضي، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، مما أدى لتوقف الحركة والسفر والتجارة.

وذكر البيان أبرز 6 دول تراجعت واردات مصر منها خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي قيمة واردات مصر من هذه الدول مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

واردات مصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فيروس كورونا

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