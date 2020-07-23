أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

أسعار الذهب تواصل قفزتها في مصر.. والجرام يرتفع 32 جنيهًا خلال 3 أيامٍ

12:55 م الخميس 23 يوليه 2020
أسعار الذهب تواصل قفزتها في مصر.. والجرام يرتفع 32 جنيهًا خلال 3 أيامٍ

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس؛ ليرتفع سعر الجرام 17 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيهًا.

وسجل بذلك سعر الجرام عيار 21 زيادة في سعره بقيمة 32 جنيهًا خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد زيادته 3 جنيهات في تعاملات الثلاثاء، و12 جنيهًا أمس، و17 جنيهًا اليوم.

وخلال تعاملات اليوم واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها لتصل إلى أعلى مستوياتها في 9 سنوات، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 11.2 دولار بنسبة 0.59%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1882.5 دولار في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 12 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب السوق المحلي الذهب

الخبر التالى:

وزيرة التضامن تتفقد منافذ التأمينات بعد فتحها استثنائيا لصرف المعاشات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل ارتفاعها والجرام يسجل رقم قياسي