أسعار الذهب تواصل قفزتها في مصر.. والجرام يرتفع 32 جنيهًا خلال 3 أيامٍ

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس؛ ليرتفع سعر الجرام 17 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيهًا.

وسجل بذلك سعر الجرام عيار 21 زيادة في سعره بقيمة 32 جنيهًا خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد زيادته 3 جنيهات في تعاملات الثلاثاء، و12 جنيهًا أمس، و17 جنيهًا اليوم.

وخلال تعاملات اليوم واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها لتصل إلى أعلى مستوياتها في 9 سنوات، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 11.2 دولار بنسبة 0.59%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1882.5 دولار في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 12 جنيهات للجرام الواحد.