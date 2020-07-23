وزيرة التضامن تتفقد منافذ التأمينات بعد فتحها استثنائيا لصرف المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منافذ صرف المعاشات بالهيئة؛ حيث تابعت عمليات صرف معاشات أغسطس والتي تتم في أكثر من 500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لمن كانت معاشاتهم قبل يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه.

وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس، جاء ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عيد الأضحى المبارك بفتح مكاتب الهيئة استثنائيا خلال الإجازة الرسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، وتوفير جميع المعاشات في منافذ الصراف الآلي.

وخلال الجولة التفقدية؛ التقت القباج بعدد من أصحاب المعاشات، واستمعت لآرائهم ومطالبهم، ووعدت بتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صرف المعاشات يتم قبل عيد الأضحى بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت الوزيرة التحية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعلى رأسهم اللواء جمال عوض على نزولهم للعمل في يوم إجازة رسمية؛ حرصًا على تقديم الخدمة لأصحاب المعاشات.

وأضافت القباج أنه تم التنسيق مع البريد المصري للعمل أيضا يوم السبت المقبل ليستمر الصرف لكل الفئات حتى يوم الأربعاء المقبل.

وقال جمال عوض إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعدت خطة للصرف تقوم على تقسيم أصحاب المعاشات لفئات حسب قيمة المعاش قبل زيادة يوليو الماضي، فمن كان معاشه قبل زيادة يوليو أقل من 1000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يصرفون الخميس، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البري؟

أما من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم نحو مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، وفقا لجمال عوض.

وأضاف عوض أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تمت إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.