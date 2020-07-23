أسعار الذهب تستقر عالميا قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام، إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة، وفقا للوكالة.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1874.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما شهد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1875.50 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية".