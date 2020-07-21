تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 19 و21 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها، مقارنة بأسعاره أمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و40 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ، اليوم، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.