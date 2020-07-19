بتخفيضات تصل لـ 40%.. بدء الأوكازيون الصيفي لمحلات الملابس الأسبوع المقبل



كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، اليوم الاحد، إن التخفيضات على الملابس في الأوكازيون الصيفي تتراوح بين 30 و40% هذا العام.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بدء الأوكازيون الصيفي اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.

وأضاف حسن، أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة التخفيضات على الملابس بالمحلات بعد عيد الأضحى.

وذكر حسن، أن سوق الملابس سيشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة الماضية بعد مشاركة المحلات في مبادرة تحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي.

وأعلن محمد معيط وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، تفاصيل المبادرة الجديدة، يوم الأحد الماضي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي.

وذكر وزير المالية أن المبادرة تتضمن إنشاء صندوق "قابض" بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان تحفيز الاستهلاك، وضمانات على وحدات الإسكان للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط، وتقديم قروض وتمويلات للمواطنين، وتوفير الضمان، وتسهيل قدرة المواطنين على الحصول على سلع وخدمات وشقق وأراضٍ، وهو ما يجعل المصانع تعمل بشكل أكبر وتوفر الوظائف للكثير من الشباب.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة حظر كورونا، باعتباره قطاع غير غير أساسي، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.