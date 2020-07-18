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التضامن تبدأ تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" الاثنين المقبل

12:07 م السبت 18 يوليه 2020
التضامن تبدأ تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" الاثنين المقبل

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في القرى، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وأضافت القباج أن مبادرة حياة كريمة بلا أمية تدخل حيز التنفيذ بداية من الاثنين المقبل في ٢٥ قرية بمحافظة البحيرة.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتزم في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات، على أن تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم.

وتلتزم الوزاوة، بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع، بحسب البيان.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تلتزم بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية ١٦ عاما فأكثر، كاملة البيانات (الاسم/ الجنس/ السن/الحالة التعليمية) وفقا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين.

وتسهم الوزارة في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، والمشاركة مع الهيئة في التغطية الإعلامية بوسائل الإعلام والمشاركة في القوافل الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم، وإبراز بعض النماذج الناجحة بالمشروع.

وأضافت القباج، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان مواصلة التعليم وإجراء متابعة للفصول؛ للوقوف على جدية العمل بفصول المشروع.

ولفتت القباج إلى أن المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن ١٦ سنة حتى ٣٥ سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر.

وتابعت، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي.

وزارة التضامن حياة كريمة محو الأمية نيفين القباج

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