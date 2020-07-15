التضامن: صرف 95% من معاشات شهر يوليو حتى الآن بقيمة 14.3 مليار جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من صرف 955 من معاشات شهر يوليو بقيمة 14.306 مليار جنيه.

وأضافت في بيان صحفي اليوم إنه في ختام الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري تم صرف لـ8.783 مليون قائم الصرف من إجمالي المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال تقرير لغرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى صباح الأربعاء، إنه بلغ إجمالي عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي 5.089 مليون حالة بقيمة 6.763 مليار جنيه.

وبحسب البيان فإن الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي ما يزيد عن 754 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.545 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.938 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة إجمالية تقارب من 5.998 مليار جنيه.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها في أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزي.