التضامن: اليوم بدء صرف مساعدات كرامة ولمدة يومين

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف مساعدات برنامج كرامة ولمدة يومين، بحسب بيان صحفي من الوزارة.

وقال البيان إن نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قررت استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم صرف المساعدات لمستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.

وبدأ اليوم المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم اليوم وغدًا الخميس.

وبحسب البيان فإنه سيتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٩ يوليو وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣.٦ مليون أسرة بما يشمل حوالي ١٥ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي 1.63 مليار جنيه مصري.