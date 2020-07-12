تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 800 جنيه، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية لتداول وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وأسواق السلع والأوراق المالية.