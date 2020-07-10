وكالة الطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2020 وتحذر من كورونا

القاهرة – وكالات:

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020 اليوم الجمعة لكنها حذرت من أن انتشار كوفيد-19 يشكل خطرا على التوقعات.

وزادت الوكالة التي مقرها باريس توقعها إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعها الشهر الماضي، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع في الربع الثاني.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ”بينما أحرزت سوق النفط تقدما بلا شك... فإن كبر، وفي بعض الدول، تسارع عدد حالات كوفيد-19 تذكير يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد“ تميل إلى الجانب النزولي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في مشتقات الوقود في مايو ويونيو وأيضا يوليو على الأرجح.