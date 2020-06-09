مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.75% مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11036 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 120.6 مليون جنيه، و تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 15.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 136.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.34% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 11146 نقطة.