أستاذ بترول: اكتشافات البترول في مصر لا تتجاوز 30%

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور جمال القليوبي، استاذ وخبير البترول والطاقة العالمي، إن قطاع البترول لديه خطط استراتيجي قوية وممتدة، وهناك اتفاقيات مهمة، مشيرًا إلى أنه يوجد منطقة البحر المتوسط سواء الإقليمي أو منطقة دلتا نهر النيل، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة من أشد المناطق تكوينًا للغاز، ويمتد حتى الشواطيء القبرصية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، :"يمتد تكوين الصخر الرسوبي لصخر نهر النيل، ممتد للحدود اللبنانية والقبرصية واليونانية"، مضيفًا:" منطقة قاعدة دلتا نهر النيل تمتد لهذه الشواطيء".

وذكر أن مصر لديها قدرات كبيرة، وما تم اكتشافه من الغاز لا يتجاوز 30% حتى الآن، مشددًا على أنه يوجد احيتاطي استراتيجي من الغاز، مضيفًا:"91 تريليون قدم مكعب من الغاز".