وزارة الاتصالات: إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية في 5 محافظات قريبًا

كتب- علاء حجاج :

قالت وزارة الاتصالات إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدة خدمات رقمية جديدة في 5 محافظات.

وذكر بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء أن هذه الخدمات هي التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات الكهرباء.

وستطلق الوزارة هذه الخدمات في محافظات (الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان)، وفقًا للبيان.

أضافت الوزارة في البيان أنها تعمل على استكمال البنية التحتية في كافة الوزارات وأجهزة الدولة، وتقديم خدمات الربط باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وإعداد وتحضير وتنقية قواعد البيانات، وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات.

كما تعمل الوزارة على تسجيل وإدراج المنتفعين، وميكنة نظم العمل، وتشكيل فرق نظم معلومات وتحول رقمي فرعية، مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظومة والبرامج والحلول التكنولوجية.

والجدير بالذكر أنه يتم إنشاء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في كافة الوزارات وأجهزة الدولة، وعمل تقييم للمرشحين، ثم بناء وتنمية قدراتهم وذلك لتأهيلهم للعمل بتلك الوحدات.

وتطلق وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الأسبوع القادم، المرحلة الرابعة للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" لبناء وتنمية قدرات مقدمي الخدمات الجماهيرية (الشباك الأمامي) من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية، عبر المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتستهدف الوزارة تدريب 2200 متدرب من العاملين بالمحافظات المستهدفة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع زيادة التركيز على مديرية الشئون الصحية لمقدمي الخدمات الصحية في تلك المحافظات لتطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل بها.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.