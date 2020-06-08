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الصندوق السيادي يستهدف الاستحواذ على أصول حكومية بقيمة 60 مليار جنيه خلال عام

03:44 م الإثنين 08 يونيو 2020
الصندوق السيادي يستهدف الاستحواذ على أصول حكومية بقيمة 60 مليار جنيه خلال عام

أيمن سليمان

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر تطبيق زووم إن الصندوق يستهدف نقل أصول حكومية لصالحه بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وأضاف أن هذه الأصول تمثل الحزمة الأولى من الأصول المستغلة وغير المستغلة التي ستنتقل للصندوق السيادي على أن يتبعها حزمة أخرى يتم حصرها حاليا من بين عدد ضخم من أصول الدولة التي يمكن أن يعاد الاستفادة منها.

وقال إن هذه الأصول سيتم نقلها للصندوق بقيمتها العادلة بعد تقييمها من قبل 3 مقييمن معتمدين في البنك المركزي، بحيث يتم الاستحواذ عليها بمتوسط القيمة التي يتوصل إليها المقييمين.

وأوضح أن الصندوق انتهى من تجهيز الملفات الخاصة بطلبات نقل الأصول لعرضها على رئيس الوزراء الذي سيقوم بدوره بعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نقلها.

أيمن سليمان صندوق مصر السيادي

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