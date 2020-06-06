راية فودز تتوقع 20% نموًا سنويًا خلال الـ 5 سنوات المقبلة رغم كورونا

كتب - علاء حجاج:

توقعت راية فودز إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة رغم الظروف والتحديات التي يعيشها العالم في الوقت الحالي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، في بيان صحفي إن الشركة تركز عملياتها في أكثر من دولة أبرزها الدول الأوروبية وأمريكا والخليج كما يتم التوسع الآن في دول جديدة مثل اليابان والصين.

وعن تأثير فيروس كورونا بعد وقف حركة النقل والملاحة بين الدول أوضح عبد العزيز أن جميع الصناعات تأثرت بشكل سلبي بسبب الكورونا ولكننا تمكنا من تفادي هذه الأزمة حيث زاد الطلب بكثرة خلال الفترة الأخيرة بعد فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا ما ساهم في عدم وجود تأثير ملموس على خدماتنا أي تأثير.

وبحسب رئيس الشركة من المتوقع أن تبلغ صادرات راية فودز 20 ألف طن مع نهاية عام 2020 لتتضاعف بحلول عام 2023 إلى 40 ألف طن.

وتعتبر الفراولة من أكثر المنتجات التي تصنعها راية فودز حيث تمثل 50% من مبيعات الشركة في 2019-2020 وتمثل منتجات البامية، والملوخية، والبروكلي والفاصوليا الخضراء الأغلبية من الـ50% المتبقية.