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وزيرة التضامن: تأخير الفصل في بعض تظلمات "تكافل وكرامة" بسبب كورونا

02:49 م الخميس 04 يونيو 2020
وزيرة التضامن: تأخير الفصل في بعض تظلمات "تكافل وكرامة" بسبب كورونا

نيفين القباج

كتبت – ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة حتى نتغلب على الأزمة الحالية ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة، في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن عدد التظلمات حتى الآن 109 آلاف تظلم تم معالجة 38% منهم وجاري العمل على الانتهاء من الباقي.

وأضافت أنه "لن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا لأن نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميداني قد لا تسمح الظروف به هذة الأيام".

وأضافت الوزيرة، أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقي الطلبات في مكانب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني قريبا.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي فيروس كورونا

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