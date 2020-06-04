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أسعار الذهب العالمية ترتفع عالميا بعد تراجعه الكبير أمس

10:47 ص الخميس 04 يونيو 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع عالميا بعد تراجعه الكبير أمس

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل الماضي في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1703.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 1.7% يوم الأربعاء.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1705.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض "التحرك التصحيحي" بعد التراجع الحاد أمس الأربعاء.

وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا مؤخرا مما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3 منذ بداية الأسبوع.

وقال سبيفاك، "هناك تعاف في الإقبال على المخاطرة... تفاؤل بشأن انتهاء إجراءات العزل العام وبأن الاقتصاد ربما يكون متجها صوب بعض الاستقرار".

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الخميس مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل توقعات خطط التحفيز الحكومية بما حد من جاذبية الذهب.

ولكن على الرغم من تحسن شهية المخاطرة، فقد استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأوقية بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين والاحتجاجات في مدن بالولايات المتحدة وضعف الدولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الولايات المتحدة فيروس كورونا

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