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الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أبريل

10:47 ص الخميس 04 يونيو 2020
الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أبريل

مصلحة الضرائب

كتب – مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه على كافة المسجلين ضرورة الالتزام بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافةعن شهر أبريل 2020 فى الموعد القانونى المحدد له وهو الخامس عشر من شهر يونيو2020، وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة .

وأشار عبد القادر، إلى أنه على المسجلين تحري الدقة عند ملء الإقرار الضريبي، بحيث يكون معبراً عن حقيقة التعاملات بكل دقة.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أنه لن يكون هناك أي تهاون من جانب المصلحة تجاه من يقدم إقرارا مغايرا لحجم المبيعات الحقيقي.

مصلحة الضرائب رضا عبد القادر ضريبة القيمة المضافة

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