البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأحد
10:17 ص الأحد 28 يونيو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10870 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.61%، و مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.36%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.36% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10890 نقطة.
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