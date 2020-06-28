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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأحد

10:17 ص الأحد 28 يونيو 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10870 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.61%، و مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.36%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.36% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10890 نقطة.

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