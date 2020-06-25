"تنمية المشروعات" يستطلع آراء صاحبات المشروعات حول تحديات أزمة كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الخميس، أنه يجري حاليا استطلاع رأي وبحثا ميدانيا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، لدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه صاحبات المشروعات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ودعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، كافة سيدات وفتيات مصر من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات للمشاركة في استطلاع الرأي والبحث على موقع جهاز تنمية المشروعات، ومنصة المشروعات، وصفحة الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت نيفين جامع إلى أن استطلاع الرأي يشمل عددا من المحاور التي سيتمكن من خلالها جهاز تنمية المشروعات من التعرف على نوعية المشكلات التي تواجه مشروعات سيدات مصر وفتياتها، وكيفية تقديم حلول سريعة وعملية في مواجهة أزمة كورونا.

وأوضحت أن استطلاع الرأي سيمكن الجهاز من توفير احتياجات مشروعات هؤلاء السيدات في الظروف الراهنة سواء كانت مالية أو فنية أو تسويقية كي تتمكن هذه المشروعات من الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة الماهرة التي تعمل فيها.

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز يفتخر بالآلاف من عملائه السيدات وصاحبات المشروعات ورائدات الأعمال اللاتي أثبتن قدرتهن على اقتحام مجال ريادة الأعمال ونجحن في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر قادرة على المنافسة في السوق المحلي بل والتصدير للخارج.

وقالت إن الجهاز مستمر في تقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة لتمكين المرأة ومساعدتها على الاستمرار في مجال العمل الحر سواء من عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة أو الحزم التمويلية المتنوعة.

وأضافت جامع أن نسبة المرأة تبلغ 46% من إجمالي المشروعات التي يمولها الجهاز في الأعوام الماضية والتي لم تشهد إلا نسبا ضئيلة من التعثر، الأمر الذي يؤكد على المهارة التي تتمتع بها المرأة المصرية وقدرتها على إدارة مشروعاتها بنجاح.