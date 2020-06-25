بعد صعود قوي أمس.. البورصة تواصل ارتفاعها مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 11075 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.55% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 11039 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.