ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و23 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.