تراجع الذهب عالميا من أعلى مستوى في شهر ومخاوف كورونا تقلل الخسائر

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر، بحسب وكالة رويترز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1752.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو عند 1762.84 دولار أمس الاثنين. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضا إلى 1764.80 دولار.

ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 في يونيو من 31.9 في الشهر الماضي مع استئناف النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية بشكل متدرج.

كما تصدر بيانات للقطاع الصناعي الأمريكي في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب نحو 15% منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة، وفقا للوكالة.

ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9% إلى 1920.12 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.5% إلى 817.81 دولار. ونزلت الفضة 0.8% إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع أمس الاثنين.